Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Sürüyor

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangın davası, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Dava, sanık savunmalarıyla birlikte ikinci gününde jüri üyeleri ve tanıkların katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Özel olarak Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda görüşülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangından etkilenenler ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşma sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve yerleşkenin çevresindeki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Duruşmanın ikinci gününde, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü olan tutuklu sanık Mehmet Özel'in savunması ile başlandı. Duruşmayı, AK Parti milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri gibi birçok dikkat çekici isim de izliyor.

Yangın Olayı ve Davanın Seyri

Grand Kartal Otel'deki yangın, 21 Ocak tarihinde meydana gelmiş, bu üzücü olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 98 sayfalık iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, otel sahipleri ve çeşitli yöneticilere, 78 kez 'olası kastla öldürme' ve 'olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplamda 1998'er yıl hapis cezası istenmektedir. Bu sanıklar arasında Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras ve Zeki Yılmaz gibi isimler bulunmaktadır.

Otelin farklı departmanlarından teknik görevlilerin yanı sıra itfaiye ve yerel yönetim yetkilileri de sanık olarak dâhil edilmiştir. Mehmet Özel gibi önemli isimler, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yargılanmaktadır ve bu sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, ikinci gününde sanık savunmalarıyla devam ediyor. Aileler duruşma salonu dışında bekliyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, ikinci gününde sanık savunmalarıyla devam ediyor. Aileler duruşma salonu dışında bekliyor.