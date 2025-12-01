Bolu’nun Doğa Alanlarına 2026’da Randevulu Giriş

Ziyaretçi yoğunluğuna çözüm: Randevu sistemi

Bolu’nun doğal güzellikleri Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor. Özellikle sonbahar aylarında artan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaya göre, bu alanlara 2026 yılı itibariyle randevulu sistem ile giriş uygulanacak. Amaç, ziyaretçi akışını düzenleyerek doğal alanların korunmasını sağlamak olarak açıklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, uygulamanın işleyişine ilişkin şu bilgiyi verdi: "Bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak" dedi.

Sistemle ilgili ayrıntılar ve başvuru koşulları kurumun internet sitesinde ilan edilecek; ziyaretçilerin birkaç gün öncesinden başvurmaları gerekecek.

BOLU’NUN TABİAT VE MİLLİ PARKLARINA GİRMEK İÇİN 2026 YILINDAN İTİBAREN RANDEVULU SİSTEM UYGULANACAK.