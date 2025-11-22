Bolu'nun Tarihi İncisi Taşhan — İpek Yolu'ndan Günümüze

18. yüzyılda İpek Yolu ticaretine hizmet için inşa edilen Bolu'daki Taşhan, tarihi dokusuyla turistlerin ve kültürel hafızanın odağı olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:28
Bolu'nun Tarihi İncisi Taşhan — İpek Yolu'ndan Günümüze

Bolu'nun Tarihi İncisi: Taşhan

Taşhan, 18. yüzyılda İpek Yolu üzerindeki ticaret trafiğine hizmet etmek amacıyla Bolu'nun merkezi bir noktasına inşa edildi. Yapı, dönemin ticari ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tarihi İşlevi

Taşhan, yolcuların ve tüccarların konaklaması, hayvanlarının barınması, ticaret mallarının korunması ve alışveriş yapılması gibi işlevleri yerine getirecek şekilde planlandı. Bu özellikleriyle dönemin ticaret yaşamına doğrudan hizmet eden bir merkezdi.

Günümüzdeki Rolü

Bolu Valiliği tarafından resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Taşhan, günümüzde emeğin ürünleri ve geleneksel değerlerin buluştuğu bir mekan olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusunu bozmadan günümüze ulaşan Taşhan, Bolu'nun kültürel hafızasını yaşatan en özel mekanlardan biri olma özelliğini koruyor.

BOLU’DA 18. YÜZYILDA İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ TİCARET TRAFİĞİNE HİZMET VERMEK AMACIYLA YAPILAN TARİHİ...

BOLU’DA 18. YÜZYILDA İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ TİCARET TRAFİĞİNE HİZMET VERMEK AMACIYLA YAPILAN TARİHİ TAŞHAN, ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TARİHİ DOKUSUYLA TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ.

BOLU’DA 18. YÜZYILDA İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ TİCARET TRAFİĞİNE HİZMET VERMEK AMACIYLA YAPILAN TARİHİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
2
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
3
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
4
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
5
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
6
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi
7
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor