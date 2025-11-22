Bolu'nun Tarihi İncisi Taşhan — İpek Yolu'ndan Günümüze

Bolu'nun Tarihi İncisi: Taşhan

Taşhan, 18. yüzyılda İpek Yolu üzerindeki ticaret trafiğine hizmet etmek amacıyla Bolu'nun merkezi bir noktasına inşa edildi. Yapı, dönemin ticari ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tarihi İşlevi

Taşhan, yolcuların ve tüccarların konaklaması, hayvanlarının barınması, ticaret mallarının korunması ve alışveriş yapılması gibi işlevleri yerine getirecek şekilde planlandı. Bu özellikleriyle dönemin ticaret yaşamına doğrudan hizmet eden bir merkezdi.

Günümüzdeki Rolü

Bolu Valiliği tarafından resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Taşhan, günümüzde emeğin ürünleri ve geleneksel değerlerin buluştuğu bir mekan olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusunu bozmadan günümüze ulaşan Taşhan, Bolu'nun kültürel hafızasını yaşatan en özel mekanlardan biri olma özelliğini koruyor.

