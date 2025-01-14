Bolu Valisi Aydın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı.

Vali Aydın, bu yıl dikkat çeken kareleri değerlendirirken, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçılarının çektiği eserlerin büyük bir beğeni topladığını belirtti. Oylama, Türkiye'nin dört bir yanındaki başarılı fotoğrafçıları bir araya getirerek, fotoğraf sanatı adına önemli bir katkı sağlama amacı taşıyor.

Yılın en beğenilen fotoğraflarının seçileceği bu oylama, hem sanatseverlerin hem de gündemi takip edenlerin ilgiyle beklediği bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Vali Aydın'ın katılımı, bu organizasyonun ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Vali Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.