Bolu ve Karabük'ün Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Bolu ve Karabük'te Kar Yağışı

Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu. Bolu'da, Kartalkaya ve Arkut Dağı kayak merkezleri ile Abant Gölü Milli Parkı ve Aladağ bölgesinde yoğun kar yağışı gözlemlendi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, bir gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, gece sıcaklıkların düşmesiyle birlikte etkisini artırdı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktı.

Arkut Dağı Kayak Merkezi

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde de kar yağışı gece boyunca sürdü ve kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Bu durum, kayaklı koşu sporcularının antrenman yapmasına olanak tanıdı.

Yedigöller ve Abant Bölgesi

Yedigöller güzergahı da kar yağışından nasibini aldı. Abant Gölü Milli Parkı'nın çevresindeki dağlar ve Aladağ bölgesindeki yol kenarındaki ağaçlar, beyaz örtü ile kaplandı.

Karabük'teki Kar Durumu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde karla yer değiştirdi. Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.