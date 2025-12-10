DOLAR
Bornova'da 7 Katlı İş Hanı Yangını: 12 Kişi Kurtarıldı

Bornova'da 7 katlı iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi; yangın yaklaşık 12 dakikada kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 23:07
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan 7 katlı bir iş hanının 2. katında, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde paniğe yol açtı.

İtfaiye müdahalesi ve tahliye

İhbar üzerine olay yerine 12 araç ve personel ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iş hanının çeşitli katlarında 12 vatandaşın mahsur kaldığı belirlendi. Ekipler, arama-kurtarma ve söndürme çalışmalarını eş zamanlı yürüterek vatandaşları bulundukları yerlerden güvenli şekilde tahliye etti.

Yangın kontrol altına alındı, soruşturma başlatıldı

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 12 dakika içinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

