Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in himayelerinde açılışı yapılan Boyteks ERVA Spor Okulu’nda sporculara değerler eğitimi verildi. Etkinlikte sporun yanı sıra ahlaki değerlerin önemi vurgulandı.

Söyleşi: Spor ve Ahlaki Değerler

Söyleşiyi Eğitimci, Yazar ve Özel Eğitim Öğretmeni Cezmi Eşelioğlu gerçekleştirdi; sporcular ve öğretmenler katılım sağladı. Oturumda değerler eğitiminin kapsamı, insanı insan yapan kavramlar ele alındı ve öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı.

Cezmi Eşelioğlu etkinlikte şunları söyledi: "ERVA Spor Okulları Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatları ve himayeleri doğrultusunda nefes almaya başlayan kurumlardır. Burası da Boyteks ERVA Spor Okulu. Burada öğrencilerimiz ve öğretmelerimizle beraber güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Burada değerler eğitimi hakkında konuşmaya gayret ettik. Öğrencilerimizle hem sohbet ettik hem de onların sorularını cevaplamaya gayret ettik. Değerler eğitiminin ne olduğunu, bizi biz yapan kavramların neler olduğunu, Müslüman Türk milletinin inandığı takdirde neler başardığını ve başarabileceğini öğrencilerimize anlatmaya gayret ettik. ERVA Spor Okulları’nın kuruluş amacı spor ve değerler eğitimi. ERVA Spor Okulları öğrencilerimizin, spor ile kendilerini geliştirirken, aynı zamanda da değerlerimizi kavrayan, değerlerimizle yaşayan birer Türk genci olmaları yolunda gayret gösteren bir kurumdur"

Eğitim Programı ve Branşlar

ERVA Spor Okulları Genel Koordinatörü Gazi Koçer eğitimin kapsamına ilişkin bilgi vererek kurumda yürütülen çalışmaları aktardı. Koçer, şu ifadeleri kullandı: "Boks ve taekwondo branşımız var. ERVA Spor Okulları’nda biz sadece spor yapmıyoruz. Sporun yanında biz eğitimde yapıyoruz. Bugün 4 tane eğitim ayağımızdan bir tanesini daha işledik. Değerler eğitimimizi işledik. Ayrıca peygamberimizin hayatı, tarih bilinci ve adabımuaşeret derslerini de birlikte işliyoruz. Yani biz ERVA Spor Okulları’nda çocuklarımıza sadece spor yaptırmıyoruz. Eğitimle birlikte onların ahlaki değerlerini de güçlendiriyoruz. Vatan, millet sevgisini de en yüksek dereceye çıkarmaya çalışıyoruz"

Antrenör ve Sporcuların Görüşleri

Boks Antrenörü İpek Bağcivan uygulamaya dair gözlemlerini paylaştı: "Burada çocuklar sporla birlikte aynı zamanda kişisel ahlaklarını geliştirme yönünde dersler alıyorlar. Bunu sporla birlikte yapıyoruz. Bunlarında pozitif geri dönüşlerini alıyoruz"

Boks öğrencisi Sudenaz Karakaş ise okulda edindikleri disiplin ve hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Valimiz Gökmen Çiçek’in ‘ERVA benim namusumdur’ sözüyle yola çıktığımızda ahlak dersleri de alarak güzel anılacağımız şekilde hareketler yapıyoruz. Yakın zamanda da bir turnuvada Kayseri ikinciliğim oldu. Bu yolda devam ediyoruz. Valimize daha nice şampiyonluklar, birincilikler getirmeyi diliyoruz."

Sonuç olarak, Boyteks ERVA Spor Okulu’nda gerçekleştirilen bu etkinlik, kurumun "spor ve değerler eğitimi" amacını pekiştirirken, öğrencilerin hem sportif hem de ahlaki gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

