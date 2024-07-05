"Bozdoğan-48" Operasyonunda DEAŞ'a ağır darbe: 45 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 16 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonlarında önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı. "Bozdoğan-48" operasyonları kapsamında 45 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ile para ele geçirildi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Teröristlere göz açtırmayacağız. Tek hedefimiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam etmektir," dedi.

16 İlde Eş Zamanlı Operasyonlar

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da düzenlendi.