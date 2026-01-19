Şuhut’ta 'Sabah Namazı Buluşması' Yarışlı Yeni Camii’nde
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' bu hafta Yarışlı Yeni Camii’nde gerçekleştirildi. Program, cemaatin yoğun katılımıyla sabah namazının ardından icra edildi.
Katılım ve Açılış
Şuhut İlçe vaizi Abdüsselam Fırat hocamızın, cami görevlilerinin ve cemaatin katılımıyla kılınan sabah namazının ardından program resmen başladı. Katılımcılar, birlik ve huzur ortamında ibadetlerini gerçekleştirdi.
Program İçeriği
Program boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, ilahi ve kasideler seslendirildi; katılımcılar için dualar edildi. Etkinlik, manevî atmosferi güçlendiren anlarla devam etti.
Kapanış ve İkram
Programın sonunda cemaate kahvaltı ikramı yapıldı. Düzenlenen buluşmanın kabulünü Cenab-ı Hak’tan dileyen yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
