Şuhut’ta 'Sabah Namazı Buluşması' Yarışlı Yeni Camii’nde

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü'nün bu haftaki 'Sabah Namazı Buluşması' Yarışlı Yeni Camii'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:52
Şuhut’ta 'Sabah Namazı Buluşması' Yarışlı Yeni Camii’nde

Şuhut’ta 'Sabah Namazı Buluşması' Yarışlı Yeni Camii’nde

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' bu hafta Yarışlı Yeni Camii’nde gerçekleştirildi. Program, cemaatin yoğun katılımıyla sabah namazının ardından icra edildi.

Katılım ve Açılış

Şuhut İlçe vaizi Abdüsselam Fırat hocamızın, cami görevlilerinin ve cemaatin katılımıyla kılınan sabah namazının ardından program resmen başladı. Katılımcılar, birlik ve huzur ortamında ibadetlerini gerçekleştirdi.

Program İçeriği

Program boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, ilahi ve kasideler seslendirildi; katılımcılar için dualar edildi. Etkinlik, manevî atmosferi güçlendiren anlarla devam etti.

Kapanış ve İkram

Programın sonunda cemaate kahvaltı ikramı yapıldı. Düzenlenen buluşmanın kabulünü Cenab-ı Hak’tan dileyen yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "SABAH NAMAZI BULUŞMASI" BU HAFTA...

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "SABAH NAMAZI BULUŞMASI" BU HAFTA YARIŞLI YENİ CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 100 Yeni Memur Yemin Töreni
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Aydın'da Milyarlarca Liralık Yatırımları Açıyor
3
Esenler'de Karla Mücadeleye Sıcak Destek: ESTİM 5 Bin Kişiye Ulaştı
4
Çerçioğlu'ndan Çocuklara Yarıyıl Karne Şenliği Hediyesi
5
Kağıthane’de Karla Mücadele 24 Saat Aralıksız: 500 Personel ve 8 Bin Ton Tuz
6
Adana Valisi Mustafa Yavuz Göreve Başladı: Suç İşleyenlere Net Uyarı
7
Türkiye ile Özbekistan, Askeri Sağlıkta İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları