Bozdoğan'da 196 Dairelik Sitede Yağışlarla Her Yerden Su Sızması

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki 196 dairelik sitede, 2025 Mart teslimli evlerde yağışlarla beraber her yerden su sızması yaşanıyor; sakinler yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:19
Teslim Edilen Dairelerde Yağmurla Beraber Sızıntı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde 2025 yılının Mart ayında yapımı tamamlanıp sahiplerine teslim edilen 196 dairelik sitede, son bir haftadır devam eden yoğun yağışlarla birlikte ciddi sorunlar başladı.

Sitede yaşayanlar, evlerini 10 ay önce teslim aldıklarını, yağışların ardından dairelerin her köşesinden su sızdığını söyleyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Sakinlerin aktardığına göre, yağışların açığa çıkardığı sorunlar tüm binaları etkiliyor ve "Büyük bir sevinçle yerleştiğimiz evlerimizde yağışlarla birlikte hayallerimiz adeta suya düştü. Yepyeni binalarda evimizin her odasından sular sızmaya başladı." ifadelerini kullandılar.

İlgili ve sorumlulara başvurduklarını, yetkililerin gelip baktığını ancak "maalesef sorunun çözümü için bir adım atılmadı" dediğini belirten sakinler, çözüm ve tazminat talep ediyor.

Vatandaşlar, yetkililerden acil müdahale ve sorunun kaynağının belirlenip giderilmesini istiyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

