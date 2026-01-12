Bozdoğan'da 196 Dairelik Sitede Yağışlarla Her Yerden Su Sızması

Teslim Edilen Dairelerde Yağmurla Beraber Sızıntı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde 2025 yılının Mart ayında yapımı tamamlanıp sahiplerine teslim edilen 196 dairelik sitede, son bir haftadır devam eden yoğun yağışlarla birlikte ciddi sorunlar başladı.

Sitede yaşayanlar, evlerini 10 ay önce teslim aldıklarını, yağışların ardından dairelerin her köşesinden su sızdığını söyleyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Sakinlerin aktardığına göre, yağışların açığa çıkardığı sorunlar tüm binaları etkiliyor ve "Büyük bir sevinçle yerleştiğimiz evlerimizde yağışlarla birlikte hayallerimiz adeta suya düştü. Yepyeni binalarda evimizin her odasından sular sızmaya başladı." ifadelerini kullandılar.

İlgili ve sorumlulara başvurduklarını, yetkililerin gelip baktığını ancak "maalesef sorunun çözümü için bir adım atılmadı" dediğini belirten sakinler, çözüm ve tazminat talep ediyor.

Vatandaşlar, yetkililerden acil müdahale ve sorunun kaynağının belirlenip giderilmesini istiyor.

APARTMAN DAİRELERİNİN HER YERİNDEN SU SIZMAYA BAŞLADI