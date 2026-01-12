Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hâkim ve savcı yardımcılarıyla buluştu

Vali Gökmen Çiçek, Valilik Konferans Salonu'nda hâkim ve savcı yardımcılarıyla bir araya gelerek adalet hizmetleri, yargı süreçleri ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:44
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda hâkim ve savcı yardımcılarıyla bir araya geldi. Toplantı, yargı mensuplarıyla karşılıklı görüş alışverişi ve mesleki deneyim paylaşımı amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda öne çıkan mesajlar

Vali Çiçek, konuşmasında adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı süreçlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliği konularına vurgu yaptı. Mesleki tecrübelerini ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşan Çiçek, bu tür buluşmaların bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Vali Çiçek ayrıca, adaletin güçlenmesine katkı sunan verimli toplantıya katılan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti.

Programa katılanlar

Programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncay Yılmaz de katıldı. Toplantı katılımcıları arasında yargı camiasından çok sayıda isim yer aldı ve görüş alışverişleri ile gündeme dair değerlendirmeler yapıldı.

Vali Çiçek'in ev sahipliğinde gerçekleşen program, yargı ile yerel yöneticiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımların atılması yönünde olumlu bir ortam sundu.

