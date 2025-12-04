Bozdoğan'da Alıç Meyvesine İlgi: 75 Yaşındaki Nazmi Güner Topluyor

Bozdoğan'da Alıç Meyvesine İlgi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğal yaşamak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği alıç meyvesi, bölge sakinleri tarafından toplanıyor; hem kişisel sağlığı koruyor hem de sağlıklı yaşamın destekçisi oluyor.

Doğal şifa kaynağı

Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu söylenen alıç meyvesi, ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişiyor. Çiğ tüketmenin yanı sıra çayı, marmelat, reçel ve sirkesi yapılan alıç, toplaması zahmetli olsa da geniş kullanım alanı ve faydalarıyla dikkat çekiyor.

Toplayanlar: Nazmi Güner örneği

75 yaşındaki Nazmi Güner, ilçede alıç meyvesini toplayanlardan. Alıç meyvesinin özellikle kalp sağlığına iyi geldiğini belirten Güner, "Alıç kalbe iyi gelir, nefesi açar. Bir avuç yedin mi insan kendini daha dinç hisseder. Bizim büyüklerimiz ‘alıç yersen yolun uzun olur’ derdi. Genel vücut sağlığı için de faydalı olduğunu söylüyorlar. Gün içinde bir avuç yersen insan kendini daha zinde hisseder" diye konuştu.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE NAZMİ GÜNER, KALP SAĞLIĞINA OLAN KATKISIYLA BİLİNEN VE DOĞAL YAŞAMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ ALIÇ MEYVESİNİ TOPLAYARAK HEM KENDİ SAĞLIĞINI KORUYOR HEM DE SAĞLIKLI YAŞAMIN DESTEKÇİSİ OLUYOR.