Bozdoğan'da Alıç Meyvesine İlgi: 75 Yaşındaki Nazmi Güner Topluyor

Bozdoğan'da alıç meyvesi, 75 yaşındaki Nazmi Güner tarafından toplanıyor; doğal antioksidan ve kalp sağlığına faydası öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:50
Bozdoğan'da Alıç Meyvesine İlgi: 75 Yaşındaki Nazmi Güner Topluyor

Bozdoğan'da Alıç Meyvesine İlgi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğal yaşamak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği alıç meyvesi, bölge sakinleri tarafından toplanıyor; hem kişisel sağlığı koruyor hem de sağlıklı yaşamın destekçisi oluyor.

Doğal şifa kaynağı

Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu söylenen alıç meyvesi, ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişiyor. Çiğ tüketmenin yanı sıra çayı, marmelat, reçel ve sirkesi yapılan alıç, toplaması zahmetli olsa da geniş kullanım alanı ve faydalarıyla dikkat çekiyor.

Toplayanlar: Nazmi Güner örneği

75 yaşındaki Nazmi Güner, ilçede alıç meyvesini toplayanlardan. Alıç meyvesinin özellikle kalp sağlığına iyi geldiğini belirten Güner, "Alıç kalbe iyi gelir, nefesi açar. Bir avuç yedin mi insan kendini daha dinç hisseder. Bizim büyüklerimiz ‘alıç yersen yolun uzun olur’ derdi. Genel vücut sağlığı için de faydalı olduğunu söylüyorlar. Gün içinde bir avuç yersen insan kendini daha zinde hisseder" diye konuştu.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE NAZMİ GÜNER, KALP SAĞLIĞINA OLAN KATKISIYLA BİLİNEN VE DOĞAL YAŞAMAK...

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE NAZMİ GÜNER, KALP SAĞLIĞINA OLAN KATKISIYLA BİLİNEN VE DOĞAL YAŞAMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ ALIÇ MEYVESİNİ TOPLAYARAK HEM KENDİ SAĞLIĞINI KORUYOR HEM DE SAĞLIKLI YAŞAMIN DESTEKÇİSİ OLUYOR.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE NAZMİ GÜNER, KALP SAĞLIĞINA OLAN KATKISIYLA BİLİNEN VE DOĞAL YAŞAMAK...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
4
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Yöntemleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün