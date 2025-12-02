Bozdoğan'da 'Bizim Gız Kafe' Kadınlara Özel Yeni Buluşma Noktası

Bozdoğan Belediyesi’nin Atatürk Parkı’nda açtığı kadınlara özel Bizim Gız Kafe, modern konsepti ve kadın çalışan kadrosuyla kısa sürede ilçe halkının favoris oldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:24
Bozdoğan'da 'Bizim Gız Kafe' kadınlara özel sosyal mekan haline geldi

Bozdoğan Belediyesi’nin Atatürk Parkı içinde hizmete açtığı kadınlara özel Bizim Gız Kafe, kısa sürede ilçenin en çok tercih edilen sosyal mekanı oldu. Modern tasarımı ve farklı konsepti ile kafe, bölge halkının buluşma noktası haline geldi.

Hizmet ve konsept

Kafe, sunduğu kaliteli hizmetlerle dikkat çekiyor. Kahvaltı menüsü, özel kahve çeşitleri ve günlük taze hazırlanan pasta ürünleri misafirlerden olumlu geri dönüş alıyor. İlçede benzeri olmayan konseptiyle etkinliklerin, gün buluşmalarının ve özel organizasyonların vazgeçilmez adresi haline geldi.

Kadın emeğine ve konfora vurgu

Projede tüm çalışanların kadınlardan oluşması, mekanın toplumsal anlamını güçlendiriyor. Kadınların rahat, güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi için tasarlanan mekânda bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve geniş sosyal oturum alanları bulunuyor.

Sosyal etki ve gelecek hedefi

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören kafe, kadınların sosyalleşme, üretme ve dayanışma kültürünü güçlendiren özel bir buluşma noktası haline geldi. Bozdoğan’da sosyal yaşamın kalbi olmaya aday Bizim Gız Kafe, hızla büyüyen popülerliğiyle dikkat çekiyor.

