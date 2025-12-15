DOLAR
Bozdoğan'da Madran Restoran açılışa gün sayıyor

Bozdoğan'da 6 yıl önce kapatılan belediye restoranı, baştan sona yenilenip Madran Restoran adıyla kısa süre içinde yeniden hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:41
Bozdoğan’da 6 yıl önce kapatılan belediye restoranı, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeniden açılmaya hazırlanıyor. Baştan sona yenilenen ve farklı bir konseptle hizmet verecek olan Madran Restoran için geri sayım başladı.

Başkanın açıklaması

Yenileme sürecini yakından takip eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, restoranın her detayıyla bire bir ilgilendi. Başkan Özel, "Bozdoğan halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu restoranın açılması için yoğun bir talep vardı. Biz de baştan sona yenileyerek halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Yenileme ve hedefler

İlçe merkezinde, sıcak ve samimi bir aile ortamı sunması hedeflenen Madran Restoran’ın yenilenmesi Bozdoğan Belediyesi tarafından kendi imkanları ve personeliyle gerçekleştirildi. Yenileme çalışmaları tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. Restoranın, Bozdoğan’da sosyal hayata ve kent merkezine yeni bir canlılık kazandırması hedefleniyor.

