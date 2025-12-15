Aydın Efeler'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza ve müdahale
Edinilen bilgiye göre, 06 HS 406 plakalı otomobil ile 09 APD 690 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma
Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla otomobile çarpması yer alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
