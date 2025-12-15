DOLAR
Aydın Efeler'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Aydın Efeler'de Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü S.Y. yaralandı, kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:03
Aydın Efeler'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Aydın Efeler'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, 06 HS 406 plakalı otomobil ile 09 APD 690 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma

Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla otomobile çarpması yer alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZA ANI ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

