Aydın Büyükşehir'den Kuşadası'nda Kapsamlı Çevre Temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuşadası cadde, bulvar ve otobüs duraklarında kapsamlı çevre bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçede cadde ve bulvarlarda çevre düzenlemesi ve bakım yaparken, otobüs duraklarını da titizlikle temizledi. Çalışmalar Kuşadası'nın farklı noktalarında eş zamanlı yürütüldü.

Vatandaş memnuniyeti ve teşekkür

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Devam eden hizmet vurgusu

Başkan Özlem Çerçioğlu, hizmetlerin tüm ilçelerde süreceğini vurgulayarak, "Güzel Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 7 gün 24 saat hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. Belediyenin 17 ilçenin tamamında çevre bakım çalışmalarını sürdürdüğü de belirtildi.

