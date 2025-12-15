Çekya'da Andrej Babis Liderliğinde Koalisyon Hükümeti Göreve Başladı

Çekya'da Andrej Babis liderliğinde koalisyon hükümeti yemin etti

Çekya’da Başbakan Andrej Babisin partisi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), Avrupa Birliği (AB) karşıtı Motoristler Partisi ve AB ve NATO karşıtı aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD)den oluşan koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı.

3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Başbakan Andrej Babis liderliğindeki koalisyonu onayladı. Son seçimlerde yüzde 35 oy alan popülist parti ANO, Motoristler Partisi ve SPD ile kurduğu yeni kabine bugün resmen göreve başladı. 14 bakanlıktan oluşan kabinenin lideri milyarder Başbakan Babis, hükümetin önceliğinin kendi vatandaşları olacağını vurguladı.

Yeni kabine

Çekya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni hükümette görev alacak isimler şu şekilde duyuruldu: Başbakan Yardımcısı ve Endüstri ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alena Schillerova, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Jaromir Zuna, İçişleri Bakanı Lubomir Metnar, İş ve Sosyal İşler Bakanı Ales Juchelka, Bölgesel Kalkınma Bakanı Zuzana Mrazova, Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Robert Plaga, Adalet Bakanı Jeronym Tejc, Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, Tarım Bakanı Martin Sebestyan, Kültür Bakanı Oto Klempir ve Spor, Önlem ve Sağlık Bakanı Boris Stastny.

Koalisyon anlaşması ve Babis'in geçmişi

3-4 Ekim’deki seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamamıştı. Kasım başında ANO, SPD ve Motoristler Partisi arasında imzalanan koalisyon anlaşmasıyla 200 sandalyeli parlamentoda 108 sandalyeye ulaşılmıştı.

Bugün başbakanlık koltuğuna oturan Andrej Babis, 2013-2017 yıllarında koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı, 2017-2021 arasında ise azınlık hükümetinde Başbakan olarak görev yapmıştı. Babis, 2021 seçimlerini ise kendisine ait şirketlerden birinin AB’den 2 milyar dolar haksız sübvansiyon elde ettiği şüphesi nedeniyle kaybetmişti. Ayrıca Babis, daha önce yaptığı bir açıklamada AB’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Ukrayna’yı finanse etmesine şüpheyle yaklaştığını bildirmişti.

ÇEKYA'DA BAŞBAKAN ANDREJ BABİS’İN PARTİSİ MEMNUNİYETSİZ VATANDAŞLAR HAREKETİ (ANO), AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KARŞITI MOTORİSTLER PARTİSİ, AB VE NATO KARŞITI AŞIRI SAĞCI ÖZGÜRLÜK VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ PARTİSİ'NDEN (SPD) OLUŞAN KOALİSYON HÜKÜMETİ ÜYELERİ YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI.