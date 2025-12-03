Bozdoğan'da Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: Nazlı Orhan (33) Yaşamını Yitirdi

Bozdoğan'da motosiklet-traktör çarpışması: Nazlı Orhan hayatını kaybetti

Kaza ve ilk müdahale

Akşam saatlerinde Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Nazlı Orhan (33) idaresindeki motosiklet bir traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Orhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve yolun kapatılması

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Genç sürücünün ani ölümü ailesini yasa boğdu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

