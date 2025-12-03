Bozdoğan'da Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: Nazlı Orhan (33) Yaşamını Yitirdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosiklet ile traktör çarpışması sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Nazlı Orhan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:19
Bozdoğan'da Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: Nazlı Orhan (33) Yaşamını Yitirdi

Bozdoğan'da motosiklet-traktör çarpışması: Nazlı Orhan hayatını kaybetti

Kaza ve ilk müdahale

Akşam saatlerinde Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Nazlı Orhan (33) idaresindeki motosiklet bir traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Orhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve yolun kapatılması

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Genç sürücünün ani ölümü ailesini yasa boğdu; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR...

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ NAZLI ORHAN (33), YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de 2006 Domuz Bağı Cinayeti 19 Yıl Sonra Çözüldü — 3 Tutuklu
2
Ahlat’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Anlamlı Buluşma
3
Sultangazi Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı
4
Haşere Kontrolü Çalışanları: İstanbul Otel Zehirlenmesine Tepki
5
Fidan Brüksel'de Umerov ile Görüştü: NATO Toplantısı Kapsamında Temas
6
Başkan Şenol Kul CEMR Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
7
Özgür Özel Güngören'de: 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?