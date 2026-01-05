Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi Yeni Binada Hizmette

Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmete başladı
Mahalle sakinleri daha donanımlı sağlık hizmetine kavuştu
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Mahallesi'nde bulunan Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi, yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Mahalle Muhtarı Ramazan Altun, vatandaşların uzun süredir beklediği hizmetin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projeye destek verenlere teşekkür etti.
Muhtar Altun, merkez sayesinde mahalle sakinlerinin daha kaliteli, ulaşılabilir ve etkin sağlık hizmeti almasını temenni etti.
KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI HİSARLIK MAHALLESİ, YENİ SAĞLIK OCAĞININ YAPIMI TAMAMLANMASI İLE SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA DONANIMLI BİR ORTAMDA DEVAM EDİYOR.