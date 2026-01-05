DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi Yeni Binada Hizmette

Konya'nın Bozkır ilçesi Hisarlık Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, yapımı tamamlanan yeni binasında daha donanımlı hizmet vermeye başladı; Muhtar Ramazan Altun memnuniyetini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:48
Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi Yeni Binada Hizmette

Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmete başladı

Mahalle sakinleri daha donanımlı sağlık hizmetine kavuştu

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Mahallesi'nde bulunan Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi, yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Altun, vatandaşların uzun süredir beklediği hizmetin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Muhtar Altun, merkez sayesinde mahalle sakinlerinin daha kaliteli, ulaşılabilir ve etkin sağlık hizmeti almasını temenni etti.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI HİSARLIK MAHALLESİ, YENİ SAĞLIK OCAĞININ YAPIMI TAMAMLANMASI İLE...

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI HİSARLIK MAHALLESİ, YENİ SAĞLIK OCAĞININ YAPIMI TAMAMLANMASI İLE SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA DONANIMLI BİR ORTAMDA DEVAM EDİYOR.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI HİSARLIK MAHALLESİ, YENİ SAĞLIK OCAĞININ YAPIMI TAMAMLANMASI İLE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Kariyer 1 Yılda 3 bin 166 Kişiyi İstihdama Kavuşturdu
2
Başkan Özdoğan'dan Ekici Ailesine Taziye — Hacı Mustafa Ekici Vefat Etti
3
Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi Yeni Binada Hizmette
4
Nallıhan'da Kurt Sürüsü Yerleşime İndi, Çöpleri Karıştırdı
5
Kolon Kanseri Taramaları Hayat Kurtarıyor — Erken Tanı ve Testler
6
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa'dan Türk yatırımcılara davet
7
Etala'dan Glutensiz Sosis: Frankfurter Lezzeti Çölyak Hastalarına

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları