Bozkır'da Huzur ve Güvenlik Denetimleri

Konya'nın Bozkır ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur ve güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapsamı

Bozkır İlçe Emniyet Amirliği öncülüğünde yürütülen denetimler, özellikle kız öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Denetimlerin amacı; ilçede ikamet eden öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı.

Uygulama ve kontrol noktaları

Denetimlere çok sayıda ekip katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ve sürücüler titizlikle kontrol edildi. Ekiplerin çalışmaları, bölgedeki güvenlik seviyesiyle ilgili tedbirlerin sürdürülmesi yönünde devam ediyor.

