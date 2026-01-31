Bozkır Devlet Hastanesi'nde Hizmet Kalitesi ve Çalışan Memnuniyeti Artacak

Bozkır Devlet Hastanesi'nde düzenlenen istişare toplantısında hizmet kalitesi ve personel memnuniyetini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapıldı; 25 yılını dolduran personele teşekkür plaketi verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:59
İstişare toplantısı kurum içi iletişimi ve çözüm odaklı çalışmaları güçlendirdi

Konya’nın Bozkır Devlet Hastanesinde, hizmet kalitesi ve çalışan memnuniyetinin artırılması amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan başkanlık etti; hastane yöneticileri ve tüm meslek gruplarından personel katıldı. Konferans salonunda düzenlenen oturumda mevcut uygulamalar masaya yatırılarak iyileştirme odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Çalışanlar, talep ve önerilerini doğrudan yönetime iletme fırsatı buldu. Tespit edilen sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı; toplantının amacı kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların kurumsal aidiyetini pekiştirmek olarak vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca hastanede 25 yılını dolduran sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

