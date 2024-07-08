Bozkurt işaretiyle diploma sevinci: 69 yaşındaki mezundan UEFA'ya tepki!

Ayşen Arda İşçi, lise eğitimini dışarıdan tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanarak 2020 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kaydoldu. İki çocuk ve üç torun sahibi olan İşçi, geçtiğimiz günlerde mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mezuniyet töreninde sahneye çıkıp diplomasını alırken bozkurt işareti yapan İşçi, gençlerle birlikte eğlenerek renkli anlar yaşadı. İşçi'nin bu hareketi, törende bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Ayşen Arda İşçi, yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz Merih Demiral, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmıştı. UEFA bu nedenle Demiral'e iki maç men cezası verdi. Bu haksız kararı kınamak ve Merih Demiral'e destek vermek amacıyla ben de diplomamı alırken bozkurt işareti yaptım" dedi.

Törende Ayşen Arda İşçi'ye çiçek takdim eden bölüm ikinci sınıf öğrencisi Aybüke Ateş, İşçi'yi tebrik ederek, "Ayşen teyzemiz bizim için bir ilham kaynağı. Onun azmi ve kararlılığı hepimize örnek olmalı. Kendisine hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.