DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı

Kastamonu Bozkurt Koşmapınar köyünde yolu kapanan kalp hastası yaşlı adamın ilaçları, ekiplerin koordinasyonu ile dronla ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:35
Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı

Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı

Koordineli müdahale sonucu ilaçlar güvenle teslim edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Koşmapınar köyünde yaşayan kalp hastası yaşlı adamın düzenli kullandığı ilacın bitmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Müdahale, Kastamonu İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Bozkurt Devlet Hastanesi yönetimi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, yoğun kar ve zorlu arazi koşullarına rağmen hastaya ulaşmak için çaba sarf etti.

Saha çalışmasında ekipler, 12 kilometrelik mesafeyi araçla, ilave 1 kilometrelik yolu ise yürüyerek kat etti. Ancak yürümenin mümkün olmadığı son 600 metrelik bölüm ekiplerin ilerlemesini engelledi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, Bozkurt ilçesinden temin ettikleri ilaçları bağladıkları dronu kullanarak hastaya ulaştırdı. İlaç teslimatı dronla güvenli şekilde gerçekleştirildi ve hasta ihtiyacını karşıladı.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE KALP HASTASI YAŞLI ADAMIN İLAÇLARININ BİTMESİ ÜZERİNE BOZKURT...

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE KALP HASTASI YAŞLI ADAMIN İLAÇLARININ BİTMESİ ÜZERİNE BOZKURT DEVLET HASTANESİNE PERSONELİ, 1 METRENİN ÜZERİNDE KAR KALINLIĞININ OLDUĞU BÖLGEDE DRON KALDIRARAK İLAÇLARI HASTAYA ULAŞTIRDI.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE KALP HASTASI YAŞLI ADAMIN İLAÇLARININ BİTMESİ ÜZERİNE BOZKURT...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
2
Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı
3
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
4
Birlik Haber-Sen 8. Olağan Kurulu: Ömer Budak Güven Tazeledi
5
Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti
6
Bursa'da 145 Mahalle Ulaşımı Açıldı — Büyükşehir 7/24 Karla Mücadelede
7
Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları