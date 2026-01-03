Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı

Koordineli müdahale sonucu ilaçlar güvenle teslim edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Koşmapınar köyünde yaşayan kalp hastası yaşlı adamın düzenli kullandığı ilacın bitmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Müdahale, Kastamonu İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Bozkurt Devlet Hastanesi yönetimi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, yoğun kar ve zorlu arazi koşullarına rağmen hastaya ulaşmak için çaba sarf etti.

Saha çalışmasında ekipler, 12 kilometrelik mesafeyi araçla, ilave 1 kilometrelik yolu ise yürüyerek kat etti. Ancak yürümenin mümkün olmadığı son 600 metrelik bölüm ekiplerin ilerlemesini engelledi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, Bozkurt ilçesinden temin ettikleri ilaçları bağladıkları dronu kullanarak hastaya ulaştırdı. İlaç teslimatı dronla güvenli şekilde gerçekleştirildi ve hasta ihtiyacını karşıladı.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE KALP HASTASI YAŞLI ADAMIN İLAÇLARININ BİTMESİ ÜZERİNE BOZKURT DEVLET HASTANESİNE PERSONELİ, 1 METRENİN ÜZERİNDE KAR KALINLIĞININ OLDUĞU BÖLGEDE DRON KALDIRARAK İLAÇLARI HASTAYA ULAŞTIRDI.