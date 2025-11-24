Bozüyük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ayak Tenisi Finali

Öğretmenler sporla buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen ayak tenisi finali büyük ilgi gördü. Final müsabakalarını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya izledi.

Turnuva, öğretmenlerin sportif yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra dayanışma ve birlik ruhunu güçlendiren bir organizasyon olarak öne çıktı. Organizasyonda dereceye giren okullara kupa ve madalyalar takdim edildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Öğretmenlerimizin başarılarını kutlamak ve sosyal etkinliklerde bir araya gelmelerini desteklemek amacıyla bu tür organizasyonları önemsiyoruz".

Ödül töreninde kupalar ve madalyalar, dereceye giren okullara Kaymakam Adem Öztürk tarafından verildi. Etkinlik, bölgedeki eğitim camiasının kaynaşmasına katkı sağladı.

