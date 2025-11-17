BŞEÜ Tarih Bölümü açılış dersi: Prof. Dr. Çağrı Erhan küresel jeopolitiği değerlendirdi

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 2025-2026 açılış dersi, Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın 'Küresel jeopolitik görünüm' sunumuyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:07
BŞEÜ’de Tarih Bölümü 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersi yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nün 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersi, 'Küresel jeopolitik görünüm: Fırsatlar ve tehditler' başlığıyla gerçekleştirildi.

Programın konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başvekili Prof. Dr. Çağrı Erhan oldu. Etkinlik, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Protokol ve açılış

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; açılış konuşmasını ise Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin gerçekleştirdi.

Konuşmanın içeriği

Prof. Dr. Çağrı Erhan, küresel jeopolitik dengeleri hem tarihi perspektifte hem de güncel gelişmeler ışığında ele aldı. Konuşmada devletlerin karşı karşıya kaldığı güvenlik tehditleri, bölgesel güç mücadeleleri ve uluslararası sistemde ortaya çıkan yeni fırsatlar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Sunumun ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı ve yoğun katılımla gerçekleşen açılış dersi sona erdi.

