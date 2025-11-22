BŞEÜ, THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında 601-800 Bandında

Türkiye'de 54. sıra

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Interdisciplinary Science Rankings sonuçlarında dünya genelinde 601-800 bandında yer alarak küresel başarı elde etti.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şu değerlendirmeyi yaptı: "Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Interdisciplinary Science Rankings sonuçlarında üniversitemizin dünya genelinde 601-800 bandında, Türkiye’de ise sıralamaya dahil edilen üniversiteler arasında 54. sırada yer alması bizim için büyük bir gururdur. Disiplinler arası araştırma, bilimsel etki ve yenilikçilik alanlarında gösterdiğimiz performans, üniversitemizin kararlılıkla sürdürdüğü bilimsel vizyonunun bir sonucudur. THE tarafından konumumuzun memnuniyetle karşılanması bizleri ayrıca motive etmiştir. Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak için disiplinler arası çalışmaları destekleyen stratejik adımlarımıza devam edeceğiz".

BŞEÜ, elde edilen bu sonuçla disiplinler arası çalışmalarda görünürlüğünü artırmayı ve uluslararası etkiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

