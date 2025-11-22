BŞEÜ, THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında 601-800 Bandında

BŞEÜ, THE 2026 Interdisciplinary Science Rankings'ta dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı; Türkiye'de 54. sırada bulunması üniversiteyi gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:21
BŞEÜ, THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında 601-800 Bandında

BŞEÜ, THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamasında 601-800 Bandında

Türkiye'de 54. sıra

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Interdisciplinary Science Rankings sonuçlarında dünya genelinde 601-800 bandında yer alarak küresel başarı elde etti.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şu değerlendirmeyi yaptı: "Times Higher Education tarafından açıklanan 2026 Interdisciplinary Science Rankings sonuçlarında üniversitemizin dünya genelinde 601-800 bandında, Türkiye’de ise sıralamaya dahil edilen üniversiteler arasında 54. sırada yer alması bizim için büyük bir gururdur. Disiplinler arası araştırma, bilimsel etki ve yenilikçilik alanlarında gösterdiğimiz performans, üniversitemizin kararlılıkla sürdürdüğü bilimsel vizyonunun bir sonucudur. THE tarafından konumumuzun memnuniyetle karşılanması bizleri ayrıca motive etmiştir. Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak için disiplinler arası çalışmaları destekleyen stratejik adımlarımıza devam edeceğiz".

BŞEÜ, elde edilen bu sonuçla disiplinler arası çalışmalarda görünürlüğünü artırmayı ve uluslararası etkiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

BŞEÜ’DEN DİSİPLİNLER ARASI BİLİMDE KÜRESEL BAŞARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ)...

BŞEÜ’DEN DİSİPLİNLER ARASI BİLİMDE KÜRESEL BAŞARI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ), REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

İLGİLİ HABERLER

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
2
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
3
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
4
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
5
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
6
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi
7
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor