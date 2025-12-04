BŞEÜ Voleybol Takımları Ünilig'de Büyük Başarı

BŞEÜ kadın ve erkek voleybol takımları, Ünilig Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir grubunda başarılı performans sergiledi; kadınlar üçüncülük kupası kazandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:39
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kadın ve erkek voleybol takımları, Ünilig Voleybol Türkiye Şampiyonası Eskişehir grubunda üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Turnuva ve Kadın Takımının Başarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada kadınlar kategorisinde BŞEÜ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi ile karşılaştı.

BŞEÜ Kadın Voleybol Takımı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi karşısında aldığı galibiyetlerle grubunu üçüncü sırada tamamladı ve üçüncülük kupasını kazandı. Takım, Sakarya Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne mağlup oldu.

Erkek Takımının Performansı ve Rektörün Mesajı

BŞEÜ Erkek Voleybol Takımı da grupta elde ettiği iki galibiyet ile başarılı bir performans sergiledi.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Turnuvada Üniversitemizi başarıyla temsil eden takımlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

