BTK Akademi’den 18 Yeni Yapay Zeka Eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi’nin eğitim içeriklerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye’nin yerli ve millî en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu. Sunulan 23 yeni eğitimin 18’i yapay zeka alanına odaklanıyor" dedi.

Hedef: Teori ve Uygulama

Bakan Uraloğlu, BTK Akademi’nin sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekâdan dijital üretkenlik araçlarına uzanan bu kapsamlı eğitimlerle her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Öne çıkan yapay zekâ eğitimleri

Yapay zeka alanında sunulan eğitimler arasında; Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri, Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Güncel Yapay Zekâ Uygulamaları, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi, YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri, Platformlarla Yapay Zekâ Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zekâ ile Sunum Hazırlama başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor.

Üretken yapay zekâ araçları

Üretken yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına yönelik olarak Canva Magic Design, Gamma, DeepSeek, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Manus AI, Hailuo AI, HeyGen AI ve Anthropic Claude eğitimleri BTK Akademi platformunda yer alıyor. Uraloğlu, bu içeriklerin katılımcıların üretkenliklerini artıracağını belirtti.

Yazılım ve teknik eğitimler

Yazılım alanında sunulan C# ile Programlama, ASP.NET ile Web Programlama, STM32 ile Gömülü Yazılım Geliştirme ve Python ile Web API Geliştirme eğitimleriyle katılımcılara güçlü bir teknik altyapı kazandırılması amaçlanıyor.

İnsan hakları ve uluslararası ilişkilerde yapay zekâ

Bakan Uraloğlu, İnsan Haklarına Giriş ve Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ eğitimleriyle insan haklarının kuramsal temelleri ile yapay zekânın uluslararası ilişkilerdeki diplomatik, güvenlik ve yönetişim boyutlarının birlikte ele alındığını ifade etti.

Gelecek hedefleri

Uraloğlu, BTK Akademi’nin 2025 yılı boyunca sunduğu bu zengin çevrim içi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdiğini; 2026 yılında da daha fazla eğitim ve yeni içeriklerle öğrenme ekosistemini genişletmeyi ve bireyleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediğini söyledi.

