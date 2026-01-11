BTK Akademi'ye 18 Yeni Yapay Zeka Eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi eğitim içeriklerinin genişlemeye devam ettiğini belirterek platformun vatandaşlara tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim sunduğunu açıkladı. Sunulan bu eğitimlerin 18'i yapay zekâ alanına odaklanıyor.

18'i yapay zekâya odaklanan yeni içerikler

Bakan Uraloğlu, eğitimlerin sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekâdan dijital üretkenlik araçlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlandığını ve her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Öne çıkan yapay zekâ eğitim başlıkları: Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri, Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Güncel Yapay Zekâ Uygulamaları, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi, YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri, Platformlarla Yapay Zekâ Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zekâ ile Sunum Hazırlama. Bu içeriklerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor.

Üretken yapay zekâ araçları eğitimleri: Canva Magic Design, Gamma, DeepSeek, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Manus AI, Hailuo AI, HeyGen AI ve Anthropic Claude eğitimleri platformda yer alıyor. Bu içeriklerle katılımcıların üretkenliklerini artırmaları ve yapay zekâ araçlarını etkin biçimde kullanmaları destekleniyor.

Yazılım eğitimleri: C# ile Programlama, ASP.NET ile Web Programlama, STM32 ile Gömülü Yazılım Geliştirme ve Python ile Web API Geliştirme eğitimleriyle katılımcılara güçlü bir teknik altyapı kazandırılması amaçlanıyor.

İnsan hakları ve uluslararası ilişkilerde yapay zekâ: İnsan Haklarına Giriş ve Uluslararası İlişkilerde Yapay Zekâ eğitimleriyle insan haklarının kuramsal temelleri ile yapay zekânın uluslararası ilişkilerdeki diplomatik, güvenlik ve yönetişim boyutları birlikte ele alınıyor.

Uraloğlu, BTK Akademi'nin 2025 yılı boyunca sunduğu bu zengin çevrim içi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdiğini, 2026 yılında da çok daha fazla eğitim ve yeni içeriklerle öğrenme ekosistemini genişletmeyi ve bireyleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediğini belirtti.

BTK Akademi, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

BTK Akademi’den 18 yeni yapay zeka eğitimi