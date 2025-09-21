BTK'dan İlk LEO Yetkilendirmesi: Plan‑S/Connecta ile Türkiye'de Uydu IoT Dönemi

BTK, Plan-S iştiraki Connecta’yı Türkiye'de uydu tabanlı IoT hizmeti sunma yetkisiyle ilk LEO uydu operatörüne izin verdi; sistem 12 uydudan 200'e genişleyecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Plan-S'in iştiraki Connecta'ya verilen yetkilendirme, Türkiye'de LEO (yakın dünya yörüngesi) takım uydu operatörüne verilen ilk izin olarak kayda geçti. Karar, uydu tabanlı "nesnelerin interneti" (IoT) haberleşme altyapısının yaygınlaşması açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Operasyon ve hedefler

Tasarım, üretim, test ve entegrasyon süreçlerinin tamamı Plan-S tarafından yürütülen Connecta IoT Network şu anda 12 uydudan oluşan bir sistemle hizmet veriyor. Şirket, önümüzdeki fırlatmalarla bu yapıyı 200 uyduluk geniş bir takım uydu konfigürasyonuna dönüştürmeyi planlıyor. Yeni uydular devreye girdikçe sistemin kapsama alanı, kapasitesi ve hizmet kalitesi artacak.

Sektörel etkiler ve teknik avantajlar

Yetkilendirme ile tarım, enerji, lojistik, madencilik, su kaynakları izleme, afet yönetimi ve savunma gibi pek çok sektörde, haberleşmenin olmadığı veya yetersiz olduğu bölgelere de hizmet sunulabilecek. Çok düşük güç tüketimiyle çalışan sensör verileri uydular üzerinden erişilebilir hale gelecek; denizde, kırsalda ve uzak alanlarda, sabit ya da mobil tüm uygulamalarda IoT verileri karasal ağlara bağlı kalmadan güvenli ve güvenilir biçimde iletilebilecek.

Uluslararası strateji ve şirket vizyonu

Plan-S daha önce Avustralya'da aldığı yetkilendirmelerle küresel pazarlara açılma stratejisinde önemli adımlar attı. Türkiye'den gelen bu yeni izin, şirketin uluslararası pazarlarda hizmet sunma hedefini hızlandırarak küresel oyuncu olma iddiasını güçlendirecek.

Plan-S, 2021 yılında faaliyetlerine başladı ve Connecta IoT Network ile uydu tabanlı IoT çözümleri sunarken, Observa takım uyduları aracılığıyla da yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözlemi ve ileri veri analitiği hedefliyor. Şirketin hedefi, 2030 yılına kadar 200'ün üzerinde uydu ile kapsamlı ve bağımsız bir küresel uzay altyapısı kurmak.

Şirketten değerlendirme

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Özdemir Gümüşay, Türkiye'nin ilk LEO uydu operatörü olarak yetkilendirme almanın, yalnızca şirketleri için değil, ülkenin uzay ve uydu iletişimi ekosistemi için de tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dünyada uydu iletişimi konusunda çok büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Gümüşay, "Ülkelerin stratejilerini gözden geçirdiği bu dönemde ülkemizin bu konuda önemli bir adım attığını düşünüyorum. Bu yetkilendirme, yalnızca mevcut IoT hizmetlerimizi ülkemizde sunmamıza imkan vermeyecek, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yeni ve çok daha stratejik uydu iletişimi teknolojilerine yapacağımız yatırımlara büyük bir hız katacak. Bu, ülkemizin teknoloji ve uzay alanındaki bağımsızlık yolunda attığı çok önemli stratejik adımdır." dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek "yakın dünya yörüngesi" (LEO) takım uydularını üreten ve bugüne kadar 17 uydusunu yörüngeye gönderen Plan-S'in iştiraki Connecta, Türkiye'de uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirildi. Bu yetkilendirme Türkiye’de bir LEO uydu operatörüne verilen ilk izin olma özelliği taşıyor.

