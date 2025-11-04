BTSO Akademi Ekim'de 9 Eğitimle İş Dünyasını Geleceğe Hazırlıyor

BTSO Akademi, Ekim ayında iş dünyasına yönelik 9 eğitim programı düzenledi; Kasımda yeni başlıklarla devam edecek. 800’e yakın program, 115 bini aşkın katılımcı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:49
BTSO Akademi Ekim'de 9 Eğitimle İş Dünyasını Geleceğe Hazırlıyor

BTSO Akademi Ekim ayında 9 farklı eğitimle iş dünyasını güçlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış yeni programlarla faaliyetlerini sürdürüyor. Ekim ayında düzenlenen 9 farklı eğitim programı, sunduğu nitelikli içerikler ve uygulamaya dönük yaklaşımlarla sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye ve dünya ekonomisi, enerji verimliliği, mevzuat, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve fikri mülkiyet gibi konulara odaklanıldı. Ekim ayında öne çıkan eğitim başlıkları arasında E-İhracatta Yeni Fırsatlar, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve İklim Kanunu yer aldı. Alanında uzman eğitmenler, örnek başarı hikâyeleri ve uygulamaya dönük önerilerle katılımcıların bilgi ve becerileri pekiştirildi.

İş dünyamızın talepleri her zaman önceliğimiz

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Akademi’nin Bursa iş dünyasının gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Burkay, proje hakkında şunları paylaştı:

Bilginin en önemli güç haline geldiği günümüzde, şirketlerimizin nitelikli insan kaynağıyla büyümeleri büyük önem taşıyor. 2014 yılında başlattığımız BTSO Akademi Projesi ile bugüne kadar 800’e yakın eğitim programında 115 bini aşkın katılımcıya ulaştık. Ekim ayında da üyelerimizin talepleri doğrultusunda farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı eğitimler düzenledik. İş dünyamızın gelişimi ve rekabet gücünü artırmak, bizim en temel önceliğimiz olmaya devam edecek. Tüm firmalarımızı bu eğitimlerimizden daha fazla faydalanmaya davet ediyorum.

BTSO Akademi’ye akademi.btso.org.tr adresinden erişim sağlanabiliyor. Site üzerinden planlanan eğitimler takip edilebiliyor ve eğitim önerileri iletilebiliyor.

Kasım ayı için planlanan eğitimler arasında ilk program E-ihracatta Doğru Beyanname Uygulamaları ve KDV İade Süreçleri olurken; Tekstilde E-ticaret & E-ihracat Yolculuğu ve Başarı Hikayeleri, Parampos Ödeme Sistemleri, İhracatlar İçin Devlet ve Eximbank Destekleri, Bilişim Sektöründe Geleceği Kodla: Global Başarı ve Finansal Dönüşüm ve İhracat Fırsatları - Afrika programları da planlanan başlıklar arasında yer aldı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (BTSO) EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU BTSO AKADEMİ, İŞ DÜNYASININ...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (BTSO) EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU BTSO AKADEMİ, İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN YENİ PROGRAMLARLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. EKİM AYINDA 9 FARKLI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEYEN BTSO AKADEMİ, SUNDUĞU NİTELİKLİ İÇERİKLERLE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (BTSO) EĞİTİM VE GELİŞİM PLATFORMU BTSO AKADEMİ, İŞ DÜNYASININ...

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
5
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi
6
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
7
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor