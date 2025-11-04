BTSO Akademi Ekim'de 9 Eğitimle İş Dünyasını Geleceğe Hazırlıyor

BTSO Akademi Ekim ayında 9 farklı eğitimle iş dünyasını güçlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış yeni programlarla faaliyetlerini sürdürüyor. Ekim ayında düzenlenen 9 farklı eğitim programı, sunduğu nitelikli içerikler ve uygulamaya dönük yaklaşımlarla sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde Türkiye ve dünya ekonomisi, enerji verimliliği, mevzuat, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve fikri mülkiyet gibi konulara odaklanıldı. Ekim ayında öne çıkan eğitim başlıkları arasında E-İhracatta Yeni Fırsatlar, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve İklim Kanunu yer aldı. Alanında uzman eğitmenler, örnek başarı hikâyeleri ve uygulamaya dönük önerilerle katılımcıların bilgi ve becerileri pekiştirildi.

İş dünyamızın talepleri her zaman önceliğimiz

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Akademi’nin Bursa iş dünyasının gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Burkay, proje hakkında şunları paylaştı:

Bilginin en önemli güç haline geldiği günümüzde, şirketlerimizin nitelikli insan kaynağıyla büyümeleri büyük önem taşıyor. 2014 yılında başlattığımız BTSO Akademi Projesi ile bugüne kadar 800’e yakın eğitim programında 115 bini aşkın katılımcıya ulaştık. Ekim ayında da üyelerimizin talepleri doğrultusunda farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı eğitimler düzenledik. İş dünyamızın gelişimi ve rekabet gücünü artırmak, bizim en temel önceliğimiz olmaya devam edecek. Tüm firmalarımızı bu eğitimlerimizden daha fazla faydalanmaya davet ediyorum.

BTSO Akademi’ye akademi.btso.org.tr adresinden erişim sağlanabiliyor. Site üzerinden planlanan eğitimler takip edilebiliyor ve eğitim önerileri iletilebiliyor.

Kasım ayı için planlanan eğitimler arasında ilk program E-ihracatta Doğru Beyanname Uygulamaları ve KDV İade Süreçleri olurken; Tekstilde E-ticaret & E-ihracat Yolculuğu ve Başarı Hikayeleri, Parampos Ödeme Sistemleri, İhracatlar İçin Devlet ve Eximbank Destekleri, Bilişim Sektöründe Geleceği Kodla: Global Başarı ve Finansal Dönüşüm ve İhracat Fırsatları - Afrika programları da planlanan başlıklar arasında yer aldı.

