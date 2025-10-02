Bu Hafta Sinemada: 8 Yeni Film Vizyonda

Bu Hafta Sinemada 8 Yeni Film

Sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona toplam 8 yeni film izleyiciyle buluşuyor. İşte öne çıkan yapımlar ve kısa tanıtımları:

Gabby'nin Hayal Evi: Film

Animasyon türündeki Gabby'nin Hayal Evi: Film, Gabby'nin büyükannesi Gigi ile Kedi Francisco adlı şehirde çıktığı yolculuğu konu alıyor.

Savaş Üstüne Savaş

Paul Thomas Anderson'ın yönettiği Savaş Üstüne Savaşta başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor. Film, yıllar önce kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, eski devrimci Bob'un kızının peşine düşmesini ve sonrasında Bob'un eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Aşk ve Yemek

Romantik komedi Aşk ve Yemek, Adana'dan göç etmek durumunda kalan kebapçı bir ailenin yolculuk sırasında kendilerini hiç beklemedik şekilde Tokat'ta bulmasıyla yaşananları işliyor.

Cesur Kirpi

Caroline Origer'ın yönettiği animasyon Cesur Kirpi, hayalperest kirpi Holly üzerinden gerçek aile olmanın yolunun yalanlarla değil, dostluk ve sevgiyle atılan adımlardan geçtiğini izleyiciye sunuyor.

Tehlikeli Hayvanlar

Sean Byrne'in yönettiği korku-gerilim Tehlikeli Hayvanlar'ta Hassie Harrison, Jai Courtney ve Josh Heuston rol alıyor. Filmde zeki ve özgür ruhlu sörfçü Zephyr, köpekbalıkları konusunda saplantılı bir seri katil tarafından kaçırılır ve esir tutulur; katilin, köpekbalıklarını beslemeye yönelik ritüelini gerçekleştirmeden önce Zephyr'in kaçış yolunu bulması gerekmektedir.

Dağlardan Başka Tanık Yok

Dram türündeki Dağlardan Başka Tanık Yok, Helin karakterinin kültürel kimliğini, dilini ve geçmişini arayışa çıkmasını ve beklenmedik gerçeklerle yüzleşmesini inceliyor. Yapımın yönetmeni Kurtuluş Baştimar; oyuncular arasında Ruken Demirtaş, Sabri Varol ve Sema Çidik bulunuyor.

Sahra

Enes Bilal Taşçı'nın yönettiği Sahra, farklı dinlere mensup oldukları için kavuşamayan iki aşığın nesilleri etkileyen hikayesini işliyor.

Avatar: Suyun Yolu

James Cameron'ın yönettiği Avatar: Suyun Yolu yeniden vizyona giriyor. Gişe rekortmeni Avatar'ın devam filmi, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.