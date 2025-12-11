Oltu Belediyesi'nden Pazarcılara Ücretsiz Çorba İkramı

Halk pazarında soğuk günlerde sıcak destek

Erzurum'un Oltu ilçesinde, soğuk kış günlerinde halk pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlara yönelik ücretsiz çorba dağıtımı uygulaması başlatıldı.

Oltu Belediyesi, halk pazarı girişine kurduğu stantla sıcak çorba ikramında bulunuyor. Belediyenin sosyal tesislerinde hazırlanan çorbalar, sabahın erken saatlerinde tezgâh açan pazarcı esnafı ile pazara gelen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Pazarcı esnafı, ilk kez uygulanan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Soğukta erken saatlerde işe başlıyoruz, kahvaltı yapma imkânımız olmuyor. Belediye sayesinde sıcak çorbamızı içiyoruz. Bu hizmeti sunan Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz”

Çorba dağıtımı, gönüllü olarak AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan ve yönetim ekibi tarafından da destekleniyor.

Oltu Belediyesi'nin bu anlamlı hizmeti, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

