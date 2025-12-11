DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Salihli'de İnsan Hakları Kurulu Toplantısı — Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında İnsan Hakları Kurulu toplandı; 10 Aralık resim yarışması ödülleri verildi ve kurul çalışmaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:34
Salihli'de İnsan Hakları Kurulu Toplantısı — Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında

Salihli'de İnsan Hakları Kurulu Toplantısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya kurul üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Ödül Töreni ve Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında ilçedeki tüm okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri toplantı öncesinde takdim edildi. Kaymakam Güldoğan, insan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun genel çalışma durumu ve yürütülen uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Gündemde yer alan maddeler görüşülerek kurul üyelerinin önerileri ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı, kurul üyelerinin katkılarıyla sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE İNSAN HAKLARI KURULU TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE İNSAN HAKLARI KURULU TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU’NDA YAPILDI. TOPLANTIYA KURUL ÜYELERİ İLE İLGİLİ KURUM TEMSİLCİLERİ KATILDI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE İNSAN HAKLARI KURULU TOPLANTISI, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı
3
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
4
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Çocuklarda Gripte Erken Müdahale Hayati: Dr. Bihter Gürsel Al Uyardı
6
Eskişehir'de AFAD İRAP Toplantısı: Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Sürüyor
7
Turgutlu'da Trafik Kazası: Mesut Göbekli Hayatını Kaybetti

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027