Salihli'de İnsan Hakları Kurulu Toplantısı — Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında

Salihli'de İnsan Hakları Kurulu Toplantısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya kurul üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Ödül Töreni ve Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında ilçedeki tüm okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri toplantı öncesinde takdim edildi. Kaymakam Güldoğan, insan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun genel çalışma durumu ve yürütülen uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Gündemde yer alan maddeler görüşülerek kurul üyelerinin önerileri ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı, kurul üyelerinin katkılarıyla sona erdi.

