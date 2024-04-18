Bu sabahtan itibaren bunu yapana 8.200 TL ceza! Gözünün yaşına bakmadan kesiyorlar

Ege Denizi'nde yasak kararı devreye girdi. Yasak 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu yasağı ihlal edenlere ise, 8 bin 200 TL tutarında para cezası kesileceği bilgisi paylaşıldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN YASAK





Ege Denizi'nde avlanmak şu anda yasaktır. Yasak 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak ancak uymayanlara 8 bin 200 TL tutarında para cezası verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Mustafa Şahin, yasak kararını ihlal edenlere idari para cezası kesildiğini söyledi. Şahin, konuyla ilgili açıklamasında "Bu dönemde profesyonel avcılık faaliyetlerine ara veriyoruz. Geleneksel kıyı balıkçılığında yasal sınırlara uyulduğu sürece balıkçılık devam edebilir" ifadelerini kullandı.