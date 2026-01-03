DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

BUDO’da Çok Sayıda Sefer İptal Edildi — 4 Ocak 2026

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 4 Ocak 2026 seferlerinde birçok iptal gerçekleşti; Bursa, İstanbul ve Armutlu hatları etkilendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:29
BUDO’da Çok Sayıda Sefer İptal Edildi — 4 Ocak 2026

BUDO’da Çok Sayıda Sefer İptal Edildi — 4 Ocak 2026

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 4 Ocak 2026 Pazar gününe ait çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında aksama yaşandı.

İptal edilen seferler:
4 Ocak 2026 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) -
4 Ocak 2026 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) -
4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) -
4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) -
4 Ocak 2026 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) -
4 Ocak 2026 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) -
4 Ocak 2026 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) -
4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) -
4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) -
4 Ocak 2026 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

BUDO'DAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DENİZ ULAŞIMINI VURDU: BUDO'DA ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL

BUDO'DAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DENİZ ULAŞIMINI VURDU: BUDO'DA ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
2
Bozkurt'ta Yolu Kapanan Köydeki Kalp Hastasına Dronla İlaç Ulaştırıldı
3
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
4
Birlik Haber-Sen 8. Olağan Kurulu: Ömer Budak Güven Tazeledi
5
Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti
6
Bursa'da 145 Mahalle Ulaşımı Açıldı — Büyükşehir 7/24 Karla Mücadelede
7
Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları