BUDO’da Çok Sayıda Sefer İptal Edildi — 4 Ocak 2026

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 4 Ocak 2026 Pazar gününe ait çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu. Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında aksama yaşandı.

İptal edilen seferler:

4 Ocak 2026 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) -

4 Ocak 2026 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) -

4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) -

4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) -

4 Ocak 2026 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) -

4 Ocak 2026 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) -

4 Ocak 2026 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) -

4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) -

4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) -

4 Ocak 2026 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

