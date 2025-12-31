DOLAR
BUDO'da Hava Engeli: 1 Ocak 2026'da İki Sefer İptal

BUDO, 01.01.2026 tarihinde saat 07.00 Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) seferlerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:01
BUDO'da Hava Engeli: 1 Ocak 2026'da İki Sefer İptal

BUDO'da 1 Ocak Sefer İptali

BURSA (İHA)

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 01.01.2026 Perşembe günü planlanan iki seferin iptal edildiğini resmi internet sitesinden duyurdu.

Duyuruya göre, 01.01.2026 tarihli saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) ile saat 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yetkililer, yolcuların seferlere ilişkin güncel bilgilere BUDO'nun resmi duyuru kanalları üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.

