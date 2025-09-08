Buenos Aires'te Peronistler 'Büyük' Farkla Kazandı — Milei'ye Ağır Darbe

Buenos Aires seçimlerini Peronist Fuerza Patria yüzde 47 ile önde tamamladı; La Libertad Avanza yüzde 34 kaldı. Sonuçlar, 26 Ekim 2025 öncesi Milei için olumsuz bir gösterge.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 07:15
Arjantin'de 26 Ekim 2025'te yapılacak parlamento seçimleri öncesi önemli bir gösterge olarak görülen Buenos Aires eyalet seçimlerini Peronist muhalefet büyük farkla kazandı.

Sandık sonuçları

Ulusal Seçim Müdürlüğü (DINE), Buenos Aires eyaletindeki yasama seçimlerinde oyların %90'ının açıldığını bildirdi. Buna göre, Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria koalisyonu oyların %47Milei liderliğindeki La Libertad Avanza yüzde %34'te kaldı.

Peronist muhalefet, eyaletteki 8 seçim bölgesinden 6'sında zafer elde ederken, iktidar yalnızca 2 bölgede başarılı olabildi. Ülkenin en büyük seçim bölgesi olan Buenos Aires'teki bu sonuçlar, ekimde yapılacak parlamento seçimleri açısından muhalefetin 'büyük' zaferine işaret ediyor.

Milei'den yenilgiyi kabul mesajı

Devlet Başkanı Javier Milei, basına yaptığı açıklamada Buenos Aires eyaletinde açık bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Eğer yeniden inşa etmeye ve ilerlemeye başlamak istiyorsak, önce sonuçları kabul etmemiz gerekir. Bugün olumlu bir tablo çıkmadı, seçimlerde gerileme yaşadık ve bunu kabul etmek zorundayız." dedi.

Milei, sonuçları kapsamlı şekilde değerlendireceklerini ve hatalar varsa bunları düzelteceklerini vurguladı: "Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Siyasi alanda hatalar yaptıysak, bunları sorgulayacağız, eylemlerimizi değiştireceğiz ve 26 Ekim’de daha iyi sonuç elde etmek için çalışacağız."

Kirchner'den balkon mesajı

Seçimlere yasaklı olduğu için katılamayan ancak Peronist muhalefetin siyasi liderliğini sürdüren eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, evinin önünde toplanan binlerce destekçisine balkondan el salladı. Haziran'dan bu yana yolsuzluk suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Kirchner, sonuçlara ilişkin sosyal medya paylaşımında Milei'ye seslendi: "Milei'yi gördün mü? Arjantin tarihinin en karanlık ve trajik dönemini temsil eden 'Bir Daha Asla'yı tahrip etmek öyle bedava değil. Rakiplerinin acısına gülmek de değil. Kabarcığın dışına çık kardeşim. Durum ciddi."

Analistler ne diyor?

Uzmanlar, Buenos Aires'teki bu sonucun Milei'nin siyasi olarak zayıfladığını ve reform gündeminde daha dar bir manevra alanına sahip olacağını gösterdiğini belirtiyor. Peronist koalisyonun birlik içinde hareket ederek seçimi güçlü şekilde kazanması, iktidarın ekim ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Buenos Aires seçimlerinin ulusal önemi

Arjantin'in en kalabalık eyaleti Buenos Aires, seçmenlerin yaklaşık %40'ını barındırıyor ve Kongre'de 70 milletvekili ile 3 senatörle temsil ediliyor. Eyalet meclisi ise 92 milletvekili ve 46 senatör'den oluşuyor. Bu nedenle Buenos Aires seçimleri, yalnızca yerel yönetimi değil ülkenin ulusal siyasi dengesini de doğrudan etkiliyor.

