Buharkent’te 2025 Hasat Öncesi Pestisit Denetimi: Zeytin, Portakal, Marul Numuneleri Gönderildi

Buharkent’te 2025 Hasat Öncesi Pestisit Denetimi

Numuneler Analize Gönderildi

2025 Hasat Öncesi Pestisit Programı çerçevesinde Aydın’ın Buharkent ilçesinde zeytin, portakal ve maruldan alınan numuneler analiz için Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Yürütülen denetimlerle amaç, tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntısının önlenmesi ve tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması olarak açıklandı.

Denetimler Sürecek

Yetkililer, birincil üretim işletmelerinde denetim ve numune alım işlemlerinin aralıksız şekilde devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda alınan numunelerin laboratuvar analizleri sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılacak.

"Pestisit Kalıntısına Geçit Yok 2025 Hasat Öncesi Pestisit Programı kapsamında Zeytin, Portakal ve Marul numuneleri alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tüketicin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla, birincil üretim işletmelerin de denetim ve numune alım işlemlerimiz devam edecektir"

AYDIN'IN BUHARKENT İLÇESİNDE HASAT ÖNCESİ PESTİSİT PROGRAMI KAPSAMINDA ZEYTİN, PORTAKAL VE MARULDAN NUMUNELER ALINDI.