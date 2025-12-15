Bükreş’te Binler Yargı Usulsüzlüklerini Protesto Etti: "Adalet, yolsuzluk değil"

Romanya’nın başkenti Bükreş’te yaklaşık 10 bin kişi, yargıdaki usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Göstericiler yürüyüş sırasında "Adalet, yolsuzluk değil", "Sizi görüyoruz" ve "Bağımsızlık, itaat değil" sloganları attı.

Protesto ve katılımcıların talepleri

Gösteride, yargı sisteminde şeffaflık ve hesap verebilirlik talep edildi; sistematik suiistimallere karşı eleştiriler yükseldi ve eleştiren hakimler ile savcılara destek verildi. Etkinliğe katılan 28 yaşındaki fizikçi Liviu, "Şu anda toplumda en görünür etki, Romanya yargısına duyulan güvenin tamamen kaybolmuş olması ve bununla ilgili hala bir şey yapılabileceğine dair inancın eksikliği" dedi.

Hakimler ve savcıların açık mektubu

Yaklaşık 700 Romanyalı hakim ve savcı, sosyal medyada yayımladıkları açık mektupta yargı sisteminde "derin ve sistematik bir işlevsizlik" olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, 22 Aralık'ta yargı mensuplarıyla istişarelerde bulunacağını açıkladı ve birçok hakimin "yargı sisteminde bir bütünlük sorunu"ndan şikayet ettiğini belirterek durumun çok ciddi olduğunu vurguladı.

Belgesel iddiaları ve AB gözetimi

Bağımsız medya kuruluşu Recorder'ın yayınladığı belgeselde, siyasi destekli hakimlerin yasal boşlukları etik dışı uygulamalar için kullandığı, şüpheli beraatlar verdiği ve şikâyetçi olan hakim veya savcıların sıklıkla disiplin cezasıyla karşılaştığı iddia edildi. Bu belgesel üzerine Romanya’nın yargı denetleme kurulu hakimleri, eserin yargı sistemini istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu bildirdi.

Ayrıca Brüksel, Romanya AB'ye katıldıktan sonra 2007'den itibaren ülkenin yargı sistemini özel gözetim altında tutmuş; ancak bu gözetim 2023'te kaldırıldıktan sonra yolsuzluk karşıtı soruşturmaların hızı yavaşlamıştı. Bu gelişmeler, ülkede yargıya ilişkin güven ve denetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ, YARGIDAKİ USULSÜZLÜKLERİ PROTESTO ETMEK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLERKEN, "ADALET, YOLSUZLUK DEĞİL" SLOGANLARI ATTI.