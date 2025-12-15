DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Bükreş’te Binler Yargı Usulsüzlüklerini Protesto Etti: 'Adalet, Yolsuzluk Değil'

Bükreş’te yaklaşık 10 bin kişi yargıdaki usulsüzlükleri protesto etti; hakim ve savcıların açığa çıkan mektubu ve Recorder belgeseli tartışma başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:30
Bükreş’te Binler Yargı Usulsüzlüklerini Protesto Etti: 'Adalet, Yolsuzluk Değil'

Bükreş’te Binler Yargı Usulsüzlüklerini Protesto Etti: "Adalet, yolsuzluk değil"

Romanya’nın başkenti Bükreş’te yaklaşık 10 bin kişi, yargıdaki usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Göstericiler yürüyüş sırasında "Adalet, yolsuzluk değil", "Sizi görüyoruz" ve "Bağımsızlık, itaat değil" sloganları attı.

Protesto ve katılımcıların talepleri

Gösteride, yargı sisteminde şeffaflık ve hesap verebilirlik talep edildi; sistematik suiistimallere karşı eleştiriler yükseldi ve eleştiren hakimler ile savcılara destek verildi. Etkinliğe katılan 28 yaşındaki fizikçi Liviu, "Şu anda toplumda en görünür etki, Romanya yargısına duyulan güvenin tamamen kaybolmuş olması ve bununla ilgili hala bir şey yapılabileceğine dair inancın eksikliği" dedi.

Hakimler ve savcıların açık mektubu

Yaklaşık 700 Romanyalı hakim ve savcı, sosyal medyada yayımladıkları açık mektupta yargı sisteminde "derin ve sistematik bir işlevsizlik" olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, 22 Aralık'ta yargı mensuplarıyla istişarelerde bulunacağını açıkladı ve birçok hakimin "yargı sisteminde bir bütünlük sorunu"ndan şikayet ettiğini belirterek durumun çok ciddi olduğunu vurguladı.

Belgesel iddiaları ve AB gözetimi

Bağımsız medya kuruluşu Recorder'ın yayınladığı belgeselde, siyasi destekli hakimlerin yasal boşlukları etik dışı uygulamalar için kullandığı, şüpheli beraatlar verdiği ve şikâyetçi olan hakim veya savcıların sıklıkla disiplin cezasıyla karşılaştığı iddia edildi. Bu belgesel üzerine Romanya’nın yargı denetleme kurulu hakimleri, eserin yargı sistemini istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu bildirdi.

Ayrıca Brüksel, Romanya AB'ye katıldıktan sonra 2007'den itibaren ülkenin yargı sistemini özel gözetim altında tutmuş; ancak bu gözetim 2023'te kaldırıldıktan sonra yolsuzluk karşıtı soruşturmaların hızı yavaşlamıştı. Bu gelişmeler, ülkede yargıya ilişkin güven ve denetim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ, YARGIDAKİ USULSÜZLÜKLERİ PROTESTO ETMEK...

ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ, YARGIDAKİ USULSÜZLÜKLERİ PROTESTO ETMEK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLERKEN, "ADALET, YOLSUZLUK DEĞİL" SLOGANLARI ATTI.

ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ, YARGIDAKİ USULSÜZLÜKLERİ PROTESTO ETMEK...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri