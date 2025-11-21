Buldan'da Göğüs Hastanesine Sarılık Tespit Cihazı

Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sarılık tespit cihazı bağışladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:54
Dernekten sağlık hizmetine önemli katkı

Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi için sarılık tespit cihazı temin etti ve cihaz, düzenlenen törenle Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan'a teslim edildi.

Tören, Dernek hizmet ofisinde gerçekleşti. Programa İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, Jandarma Komutanı Bekir Cinkara ile dernek yönetim kurulu üyeleri Osman Kayan, Haluk Çakmacıoğlu, Berat Emirdağ ve Mehmet Sarıoğlu katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Yakın, cihazın Buldan’ın sağlık alanındaki eksikliklerinden biri olduğunu belirterek “Aldığımız cihaz özellikle çocuklarımızın sağlığına büyük faydalar sağlayacaktır. Sağlıklı nesiller için elimizden gelen tüm katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan ise Dernek'in Buldan'ın eğitimden sağlığa birçok alanda ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

