Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

Başpehlivan devesine yazlık bakımlar sonrası törensel kuşanma

Buldan'da deve güreşlerinin başpehlivanlarından İhramcı devesi, sahibi Nabi Barıtoğlu tarafından yazlık bakımları yapıldıktan sonra dualarla havudunu kuşandı.

Usta havutçu Mehmet Gökçe tarafından hazırlanan havut, törenle devenin sırtına yerleştirildi. Törene Buldan devecilik camiasının önde gelenleri ile Buldan Deve Güreşleri Sevenler Derneği Başkanı Süleyman Aykaç da katıldı.

Nabi Barıtoğlu tören sırasında şu ifadeleri kullandı: "Yonca, fiğ ve arpa ile besleme yaptık. Devemizin tüm bakımları eksiksiz yapıldı. Bu yıl havaların iyi gitmesi ve devenin üstüne daha uzun süre yük olmaması için havudu biraz geç taktık. 2025-2026 deve güreşleri sezonuna hazırız. Tüm devecilik camiamıza hayırlı bir sezon diliyorum. Allah kazasız, belasız güreşler nasip etsin."

Törenin sonunda pehlivan İhramcı devesi, yeni kuşandığı havuduyla kortej halinde yürüyerek adeta rakiplerine meydan okudu.

