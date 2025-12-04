Buldan Milli Eğitim’den 3 Aralık’ta özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık’ta özel öğrencilere anlamlı ziyaret gerçekleştirdi

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yusuf Gökçe Zafer İlkokulunda öğrenim gören özel öğrenciler ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerle dayanışma ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Ziyarete katılanlar

Etkinlikte Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, İlçe Halk Eğitim Müdürü Adnan Çakan, Denizli İl Şube Müdürü Nihal Şimşek ve Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu Müdürü Ercan Akkaya yer aldı.

Ziyarette, özel öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve ailelerle görüşülerek destek ve dayanışma mesajları paylaşıldı.

