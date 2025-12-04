Buldan Milli Eğitim’den 3 Aralık’ta özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu'ndaki özel öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek hediyeler verdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:31
Buldan Milli Eğitim’den 3 Aralık’ta özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık’ta özel öğrencilere anlamlı ziyaret gerçekleştirdi

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yusuf Gökçe Zafer İlkokulunda öğrenim gören özel öğrenciler ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerle dayanışma ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Ziyarete katılanlar

Etkinlikte Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, İlçe Halk Eğitim Müdürü Adnan Çakan, Denizli İl Şube Müdürü Nihal Şimşek ve Yusuf Gökçe Zafer İlkokulu Müdürü Ercan Akkaya yer aldı.

Ziyarette, özel öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve ailelerle görüşülerek destek ve dayanışma mesajları paylaşıldı.

BULDAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YUSUF GÖKÇE ZAFER...

BULDAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YUSUF GÖKÇE ZAFER İLKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖZEL ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.

BULDAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YUSUF GÖKÇE ZAFER...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
3
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
4
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Viral Enfeksiyonlar Kapıda: Kışta Çocukları Koruma Yöntemleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün