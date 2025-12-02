Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi

Bulgaristan’da dün, başta başkent Sofya olmak üzere ülke genelinde on binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde, gözaltı sayısının 71 olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca protestolar sırasında 3 polisin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Gözaltılar ve güvenlik önlemleri

Sofya İçişleri Müdürlüğü, Ulusal Meclis önünde düzenlenen gösterinin barışçıl şekilde başladığını, ancak yerel saatle 22.00 sonrası bazı provokatörlerin şiddet eylemlerine giriştiğini belirtti. Sofya İçişleri Müdürü Lyubomir Nikolov, güvenlik güçlerinin olaylarda gerilimi tırmandırmamak için sivillerle işbirliği içinde hareket ettiğini ve sokaklarda güvenlik amaçlı 21 kontrol noktası kurulduğunu söyledi. Nikolov, kontrol noktalarında yapılan aramalarda bir havalı tabanca dahil çeşitli yasaklı maddelerin ele geçirildiğini kaydetti.

Provokasyonlar ve deliller

Açıklamaya göre, şiddet eylemleri sırasında bazı göstericiler güvenlik görevlilerine taş, şişe ve maytap fırlattı, bazı binalara yağma girişiminde bulundu, bir polis aracına zarar verildi ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Müdürlük, gözaltına alınanlar arasında 19 gencin de bulunduğunu bildirdi. Ayrıca Bobokov’un bir grup provokatör ile işbirliği içinde çöp konteynerlerini ateşe vermekle suçlandığı kaydedildi. Yetkililer, gözaltına alınan bir kişinin üzerinde bölünmüş olarak bulunan 31 bin Bulgar levası tespit ettiklerini ve paranın provokatif eylemleri teşvik etmek amacıyla kullanılabileceğini düşündüklerini açıkladı.

Hükümet bütçe tasarısını geri çekti

Yoğun halk tepkisi ve sokak gösterilerinin ardından Bulgaristan hükümeti, tartışmalı 2026 yılı bütçe tasarısını geri çektiğini duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, "Parlamento kararının ardından bakanlar kabinesi yeni bütçe süreci başlatacaktır" ifadeleri yer aldı. Daha önceki protestolar sonrası bütçenin revize edileceği açıklanmış ancak somut adım atılmamıştı; bu gecikme halkın tepkisini artırmış ve dünkü kitlesel gösterilere yol açmıştı.

Ocak 2026 itibarıyla euro para birimine geçmeye hazırlanan Bulgaristan’ın 2026 bütçesi euro bazında hazırlanmıştı. Kamuoyunun büyük bir kısmı, euro bölgesine girişin ülke egemenliğini riske atacağı görüşünde ve perakendecilerin para birimi değişikliğini suistimal ederek fahiş fiyat artışlarına yol açmasından endişe duyuyor.

