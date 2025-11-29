Bünyan'da Hanımeli Kadın Kooperatifi saya üretimine geçti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kurulan Hanımeli Kadın Kooperatifi, ilçenin geleneksel ürünü halı dokumacılığından sonra şimdi de genellikle erkekler tarafından yapılan saya üretimine başladı.

Kooperatifin dönüşümü

İlçede kurulan ve 3 yıldır hizmet veren kooperatifte 11 kadın önce ilçenin geleneksel ürünü olan Bünyan Halısı dokuma işiyle faaliyet göstermeye başladı. Daha sonra tekstil alanına da dahil olan kooperatif, son olarak ayakkabı yapımının önemli bir parçası olan saya işine geçti.

"Kooperatifimiz 24 Ekim 2022’de hizmete başladı ve 3 yıldır hizmet veriyoruz. Biz ilk başladığımızda Bünyan’ın coğrafi işaretli ancak unutulmaya yüz tutan sanatı, geleneği olan halıyı tekrardan gün yüzüne çıkarmak için halıyla başladık ve halı üretimi yaptık. Daha sonrasında tekstil alanına girdik ve uzunca bir süre tekstil alanında üretim yaptık. Sektörde adımızı duyurduk. Ancak şu an saya üretimi yapıyoruz. Saya, ayakkabımızın üst kısmına deniyor. Üst kısmının tabanla birleşmeden önceki bütün işlemi burada kooperatifimizde işleniyor. Şu anda 3 firma ile çalışıyoruz. Biz bu işe başlayalı yaklaşık 2 ay oldu. Aslında çok hızlı ilerledik bu süreçte. İlk başlarda günde 30 çift üretim yaparken şu an 128 çift üretime kadar başladık. Ancak bu da yeterli değil. Biz 1 ay sonrasında 500 çift üretebilecek seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Hedefler ve istihdam

"Şu an burada 11 kadın çalışıyor ve paralarını kazanıyorlar. Hedefimiz de saya işinde daha da ilerlemek ve büyümek. Daha fazla kadına istihdam sağlamak. Halı ve sayada bir numara olmak. Şu anda erkeklerin yaptığı işi kadınlar olarak biz devraldık. Bunun sayısının daha da artmasını istiyoruz. Saya işinde de ismimizi duyuracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

