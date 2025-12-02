Burdur Bucak'ta Mermer Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur Bucak'ta mermer fabrikasında yangın söndürüldü

Olay yeri ve müdahale

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bucak Organize Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren fabrikada, fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Olayda fabrikanın çatısı ve bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

