Burdur Çeltikçi'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı

Burdur Çeltikçi'de park halindeki otomobile çarpan traktörün şarampole devrilmesi sonucu A.A., İ.A. ve Ş.H. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:39
Olay ve İlk Müdahale

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, park halindeki otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir traktör devrildi. Kaza, Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyünde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. (45) idaresindeki 15 AN 978 plakalı traktör, A.D.'ye ait park halindeki 07 UE 576 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

Yaralılar ve Soruşturma

Traktörde bulunan sürücü A.A. ile yolcu konumundaki İ.A. ve Ş.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Önemli Detaylar: Kaza yerinin Güvenli köyü, traktör sürücüsü ve yaralıların isimleri ile araç plakaları olay kayıtlarına geçti.

