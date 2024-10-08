Burdur'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Burdur'da Yaşanan Olağanüstü Olayın Ardından Yargılama Süreci

Burdur'daki cinayet davasında, 76 yaşındaki Bayram Sertcan'ın öldürülmesi ve eşi Zehra Sertcan'ın yaralanması ile ilgili sanık Ayhan U.'nun yargılanması devam ediyor. Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, maktulün kızı Arzu Özçoban ile sanık Ayhan U. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede Yaşananlar

Müşteki avukatları, sanık Ayhan U.'nun Bayram Sertcan'a karşı "kasten öldürme" ve eşi Zehra Sertcan'a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlamalarla yargılanmasının yanı sıra "nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca sanığın cezasının üst sınırdan, indirimsiz verilmesini istediler.

Sanık Ayhan U. ise önceki savunmalarını yineleyerek, "Takdir mahkemenindir" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, Menderes Mahallesi'nde 30 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin bakıcıları, sabah saatlerinde eve geldiklerinde Bayram Sertcan'ı halı örtülü bir şekilde ölü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı bulmuşlardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Aralarında Ayhan U. bulunan şüpheliler, yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı ve tutuklandı. Sanık hakkında "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.