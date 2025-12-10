Burdur'da kış lastiği denetimi: 599 araç kontrol edildi
Emniyet ekiplerinden kapsamlı uygulama
Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde il genelinde yürütüldü.
Yapılan kontrollerde toplam 599 araç ve sürücüsü incelendi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 23 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Denetimler sonucunda ekipler tarafından 6 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.
Uygulamanın, vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla kapsamlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.
