Burdur'da Kış Lastiği Denetimi: 599 Araç Kontrol Edildi

6-7 Aralık'ta yapılan kış lastiği uygulamasında 599 araç kontrol edildi; 23 araca para cezası, 6 araç trafikten men, 4 sürücünün belgesi geri alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:17
Burdur'da Kış Lastiği Denetimi: 599 Araç Kontrol Edildi

Burdur'da kış lastiği denetimi: 599 araç kontrol edildi

Emniyet ekiplerinden kapsamlı uygulama

Burdur'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde il genelinde yürütüldü.

Yapılan kontrollerde toplam 599 araç ve sürücüsü incelendi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 23 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda ekipler tarafından 6 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Uygulamanın, vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla kapsamlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

