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Burdur'da Organa Bağış Yapan Aile 4 Hastaya Umut Oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 4 farklı hastaya nakledilerek hayat kurtardı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:50
Burdur'da Organa Bağış Yapan Aile 4 Hastaya Umut Oldu

Burdur'da Organ Bağışı ile 4 Hastaya Yaşam Umudu

Burdur'da gerçekleşen bir organ bağışı, dört hastaya hayata tutunma fırsatı sundu. Gölhisar ilçesinde banyoda düşerek beyin kanaması geçiren 34 yaşındaki H.T., Burdur Devlet Hastanesi'nde 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin Bağış Kararı

Ailesi, ismini açıklamak istemedikleri H.T.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bu karar, dört hastanın yaşamına umut olacak şekilde hızla hayata geçirildi.

Organ Nakil Süreci

Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerinin doku ve organ nakil merkezlerinden özel ekipler, saat 12.00'de Burdur'a ulaştı ve yaklaşık 3,5 saat süren bir operasyon sonucunda kalp, karaciğer ve böbrekler alındı. Elde edilen kalp, nakil bekleyen bir hasta için Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan uçakla gönderildi. Karaciğer ve böbrekler ise Antalya'daki hastalar için araçla sevk edildi.

Uzmanların Değerlendirmesi

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Yüksel, bağışlanan organların dört kişiye umut olacağını belirterek ailenin kararına teşekkür etti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kısaoğlu ise, Türkiye'de ve dünyada organ nakli bekleyen hasta sayısının arttığını vurgulayarak, organ bağış oranlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Toplumu Bilinçlendirme Çabaları

Prof. Kısaoğlu, "4 kişiye can olacak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Toplumu organ bağışının önemi konusunda bilinçlendirmeliyiz," diyerek bilinçli organ bağışının teşvik edilmesinin önemine dikkati çekti.

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